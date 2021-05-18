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НХЛ: Бостон в овертайме обыграл Вашингтон, Колорадо открыл счет в серии с Сент-Луисом

Хоккей
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В НХЛ проходят поединки первого раунда плей-офф Кубка Стэнли

НХЛ: Бостон в овертайме обыграл Вашингтон, Колорадо открыл счет в серии с Сент-Луисом

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Вашингтон – Бостон – 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

Счет в серии – 1:1

Каролина – Нэшвилл – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Счет в серии – 1:0

Колорадо – Сент-Луис – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Счет в серии – 1:0

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Колорадо Эвеланш
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