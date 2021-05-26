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ЧМ-2021. Великобритания с минимальным счётом обыграла Беларусь
Британцы сумели показать характер
Фото: Pribalt.info
На чемпионате мира в Риге (Латвия) состоялся очередной матч группы A. В "Олимпийском спортивном центре" встречались сборные Великобритании и Беларуси. Матч завершился победой британцев со счётом 4:3.
На 14-й минуте Лиам Кирк открыл счёт. В середине второго периода Владислав Кодола восстановил равновесие в счёте. Но ещё до перерыва сборная Великобритании забросила ещё две шайбы.
В третьем периоде команды обменялись результативными атаками. В концовке встречи Шейн Принс сократил отставание белорусов до минимума, но перевести матч в овертайм им не удалось.
Группа А. ЧМ-2021. 26 мая
Великобритания - Беларусь 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
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