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ЧМ-2021. Великобритания с минимальным счётом обыграла Беларусь

Хоккей
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Британцы сумели показать характер

ЧМ-2021. Великобритания с минимальным счётом обыграла Беларусь

Фото: Pribalt.info

Новина українською

На чемпионате мира в Риге (Латвия) состоялся очередной матч группы A. В "Олимпийском спортивном центре" встречались сборные Великобритании и Беларуси. Матч завершился победой британцев со счётом 4:3.

На 14-й минуте Лиам Кирк открыл счёт. В середине второго периода Владислав Кодола восстановил равновесие в счёте. Но ещё до перерыва сборная Великобритании забросила ещё две шайбы.

В третьем периоде команды обменялись результативными атаками. В концовке встречи Шейн Принс сократил отставание белорусов до минимума, но перевести матч в овертайм им не удалось.

Группа А. ЧМ-2021. 26 мая

Великобритания - Беларусь 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

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В статье: сборная Беларуси по хоккею сборная Великобритании по хоккею
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