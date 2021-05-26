ЧМ-2021. Великобритания с минимальным счётом обыграла Беларусь

На чемпионате мира в Риге (Латвия) состоялся очередной матч группы A. В "Олимпийском спортивном центре" встречались сборные Великобритании и Беларуси. Матч завершился победой британцев со счётом 4:3.

На 14-й минуте Лиам Кирк открыл счёт. В середине второго периода Владислав Кодола восстановил равновесие в счёте. Но ещё до перерыва сборная Великобритании забросила ещё две шайбы.

В третьем периоде команды обменялись результативными атаками. В концовке встречи Шейн Принс сократил отставание белорусов до минимума, но перевести матч в овертайм им не удалось.

Группа А. ЧМ-2021. 26 мая

Великобритания - Беларусь 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)