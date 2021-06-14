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НХЛ: Айлендерс обыграли Тампу в первом матче серии

Хоккей
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В НХЛ стартовали полуфинальные серии Кубка Стэнли

НХЛ: Айлендерс обыграли Тампу в первом матче серии

фото - sportsnet.ca

Новина українською

Айлендерс на выезде обыграли Тампу и отобрали у действующего чемпиона НХЛ преимущество домашнего льда. По шайбе в ворота Молний забросили Мэтью Барзал и Райан Пулок, а вратарь Семен Варламов отбил 30 из 31 броска по своим воротам.

Тампа-Бэй – Айлендерс – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Счет в серии – 0:1

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Айлендерс
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