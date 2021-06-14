НХЛ: Айлендерс обыграли Тампу в первом матче серии

Айлендерс на выезде обыграли Тампу и отобрали у действующего чемпиона НХЛ преимущество домашнего льда. По шайбе в ворота Молний забросили Мэтью Барзал и Райан Пулок, а вратарь Семен Варламов отбил 30 из 31 броска по своим воротам.

Тампа-Бэй – Айлендерс – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Счет в серии – 0:1