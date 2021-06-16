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НХЛ: Тампа сравняла счет в серии с Айлендерс

Хоккей
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В НХЛ продолжаются серии третьего раунда Кубка Стэнли

НХЛ: Тампа сравняла счет в серии с Айлендерс

Новина українською

Главным творцом домашнего успеха Тампы стал российский форвард Никита Кучеров, который записал на свой актив три результативных передачи.

Тампа-Бэй – Айлендерс – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Счет в серии – 1:1

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Айлендерс
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