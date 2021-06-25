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Монреаль впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли
Канадиенс добрались до решающей серии сезона
фото - lastwordonsports.com
Монреаль – Вегас – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Счет в серии – 4:2
В финале Кубка Стэнли Монреаль сыграет с Нью-Йорк Айлендерс или Тампой-Бэй.
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