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Мариуполь упустил преимущество и уступил Соколу
Хозяева выиграли первый период, но уступили в двух следующих
Сегодня, седьмой тур Украинской хоккейной лиги открыли "Сокол" и "Мариуполь".
Первый период команды начали активно, поочередно создавая моменты у ворот противника. Под занавес счёт в матче открыл "Мариуполь".
"Сокол" сравнял счёт на первой минуте второго периода, шайбу забросил Александр Павленко - 1:1. Удвоили преимущество киевляне, играя в большинстве. Под конец периода команды обменялись шайбами.
В третей двадцатиминутке четвертую шайбу "Сокола" забросил Даниил Тихомиров. Мощным броском ответил "Мариуполь" и отыграл шайбу.
"Сокол" - "Мариуполь" 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)
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