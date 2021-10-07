Мариуполь упустил преимущество и уступил Соколу

Сегодня, седьмой тур Украинской хоккейной лиги открыли "Сокол" и "Мариуполь".

Первый период команды начали активно, поочередно создавая моменты у ворот противника. Под занавес счёт в матче открыл "Мариуполь".

"Сокол" сравнял счёт на первой минуте второго периода, шайбу забросил Александр Павленко - 1:1. Удвоили преимущество киевляне, играя в большинстве. Под конец периода команды обменялись шайбами.

В третей двадцатиминутке четвертую шайбу "Сокола" забросил Даниил Тихомиров. Мощным броском ответил "Мариуполь" и отыграл шайбу.

"Сокол" - "Мариуполь" 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)