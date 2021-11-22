Белый Барс в серии буллитов обыграл Днепр

22 ноября, "Белый Барс" встретился с "Днепром" в рамках 19-го тура Украинской хоккейной лиги

Первыми счёт в матче открыли хозяева. Но спустя 5 минут гости сумели сравнять счёт, реализовав большинство.

Во втором периоде "Белый Барс", играя в численном преимуществе, вышел вперёд. Белоцерковцы не сбавляли обороты, стараясь увеличить отрыв, но херсонцы ответно наседали на хозяев.

В третьем периоде под занавес игрового отрезка Даниил Булах сравнял счёт – 2:2 и перевел игру в овертайм. В дополнительное время команды не выявили сильнейшего. В серии буллитов "Белый Барс" одержал победу.

"Белый Барс" - "Днепр" 3:2 ПБ (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)