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Белый Барс в серии буллитов обыграл Днепр
Хозяевам победу принес Сергей Стецюра
22 ноября, "Белый Барс" встретился с "Днепром" в рамках 19-го тура Украинской хоккейной лиги
Первыми счёт в матче открыли хозяева. Но спустя 5 минут гости сумели сравнять счёт, реализовав большинство.
Во втором периоде "Белый Барс", играя в численном преимуществе, вышел вперёд. Белоцерковцы не сбавляли обороты, стараясь увеличить отрыв, но херсонцы ответно наседали на хозяев.
В третьем периоде под занавес игрового отрезка Даниил Булах сравнял счёт – 2:2 и перевел игру в овертайм. В дополнительное время команды не выявили сильнейшего. В серии буллитов "Белый Барс" одержал победу.
"Белый Барс" - "Днепр" 3:2 ПБ (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
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