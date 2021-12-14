Сокол легко справился с Краматорском

14 декабря, в рамках 2-го тура хоккейной Суперлиги Украины "Краматорск" принимал киевский СК "Сокол".

На старте первого периода команды выдали обоюдоострую и яркую игру, однако голкиперы обеих команд не позволяли доводить атаки до гола.

Во второй двадцатиминутке команды продолжали вести упорную борьбу. "Краматорск" лишь один раз сумел реализовать большинство и открыл счет в матче.

Большую часть третьего отрезка встречи команды отыграли без заброшенных шайб. Однако, оба голкипера проявили максимум мастерства. На последних минутах матча фол Тарана привел к голу - 3:0 в пользу СК "Сокол".

"Краматорск" - СК "Сокол" 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)