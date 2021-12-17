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Украина U-20 потеряла шансы на повышение в классе после поражения от Словении на ЧМ по хоккею

Хоккей
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Сдержать фаворита не удалось

Украина U-20 потеряла шансы на повышение в классе после поражения от Словении на ЧМ по хоккею

фото - ФХУ

Новина українською

Молодежная сборная Украины по хоккею в матче чемпионата мира в Дивизионе 1B в результативной перестрелке проиграла Словении и потеряла даже теоретические шансы на повышение в классе.

Снова голевая феерия, но на этот раз поражение: Украина U-20 разгромно проигрывает Словении. Как это было

Украина U-20 – Словения U-20 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)

Шайбы: Панасенко, 11, Симчук, 28, Коржилецкий, 56 – Машич, 11, Гомбоч, 13, Торок, 16, Махковец, 20, 26, Бургар, 32, Бродник, 47, Варава, 51, Жежел, 54

Турнирная таблица: Словения – 12 (4 матча), Франция – 7 (3), Япония – 6 (3), Украина – 5 (4), Польша – 0 (3), Эстония – 0 (3).

Последний матч на чемпионате мира U-20 сборная Украины проведет 18 декабря против Польши. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.

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В статье: хоккей молодежная сборная Украины по хоккею
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