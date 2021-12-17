Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина U-20 потеряла шансы на повышение в классе после поражения от Словении на ЧМ по хоккею
Сдержать фаворита не удалось
фото - ФХУ
Молодежная сборная Украины по хоккею в матче чемпионата мира в Дивизионе 1B в результативной перестрелке проиграла Словении и потеряла даже теоретические шансы на повышение в классе.
Снова голевая феерия, но на этот раз поражение: Украина U-20 разгромно проигрывает Словении. Как это было
Украина U-20 – Словения U-20 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)
Шайбы: Панасенко, 11, Симчук, 28, Коржилецкий, 56 – Машич, 11, Гомбоч, 13, Торок, 16, Махковец, 20, 26, Бургар, 32, Бродник, 47, Варава, 51, Жежел, 54
Турнирная таблица: Словения – 12 (4 матча), Франция – 7 (3), Япония – 6 (3), Украина – 5 (4), Польша – 0 (3), Эстония – 0 (3).
Последний матч на чемпионате мира U-20 сборная Украины проведет 18 декабря против Польши. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Жизнь превыше всего. Что заставило Агуэро завершить карьеру? Объясняет врач
- После футбола ушел в рестлинг. Сегодня юбилей у экс-голкипера сборной Германии
- Луческу подтвердил трансфер динамовца в АПЛ, соперники Украины в Лиге наций. Главные новости за 16 декабря
- Холодный душ: Украина U-20 проигрывает Японии. Как это было
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО