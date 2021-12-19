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Сборная Украины проиграла Польше в последнем матче года

Хоккей
(1 голосов)

Вот такое завершение сезона

Сборная Украины проиграла Польше в последнем матче года

UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украины по хоккею проиграла Польше в товарищеском матче и завершила свои выступления в 2021 году.

Christmas Cup-2021. Бытов, Польша

Польша – Украина

4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Серия поражений нашей национальной команды насчитывает десять матчей подряд. В последний раз украинцы побеждали еще в феврале 2020 года в поединке против Нидерландов в квалификации на Олимпийские игры-2022.

Однако радует тот факт, что все поединки, сыгранные в 2021 году, были товарищескими.

Напомним, что ранее сборная Украины U-20 победила Польшу на чемпионате мира 2021 года.

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В статье: сборная Украины по хоккею
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