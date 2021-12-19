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Сборная Украины проиграла Польше в последнем матче года
Вот такое завершение сезона
Национальная сборная Украины по хоккею проиграла Польше в товарищеском матче и завершила свои выступления в 2021 году.
Christmas Cup-2021. Бытов, Польша
Польша – Украина
4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Серия поражений нашей национальной команды насчитывает десять матчей подряд. В последний раз украинцы побеждали еще в феврале 2020 года в поединке против Нидерландов в квалификации на Олимпийские игры-2022.
Однако радует тот факт, что все поединки, сыгранные в 2021 году, были товарищескими.
Напомним, что ранее сборная Украины U-20
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