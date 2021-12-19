Сборная Украины проиграла Польше в последнем матче года

Национальная сборная Украины по хоккею проиграла Польше в товарищеском матче и завершила свои выступления в 2021 году.

Christmas Cup-2021. Бытов, Польша

Польша – Украина

4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Серия поражений нашей национальной команды насчитывает десять матчей подряд. В последний раз украинцы побеждали еще в феврале 2020 года в поединке против Нидерландов в квалификации на Олимпийские игры-2022.

Однако радует тот факт, что все поединки, сыгранные в 2021 году, были товарищескими.