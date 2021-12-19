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НХЛ. Даллас в овертайме побеждает Чикаго, Сиэтл уступает Эдмонтону
Результаты матчей НХЛ
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В ночь с 18 на 19 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Лос-Анджелес"
5 – 1 (2-0; 2-1; 1-0)
"Филадельфия" – "Оттава"
4 – 3 после ОТ (2-0; 0-2; 1-1; 1-0)
"Даллас" – "Чикаго"
4 – 3 после ОТ (2-0; 1-2; 0-1; 1-0)
"Детройт" – "Нью-Джерси"
5 – 2 (1-1; 3-1; 1-0)
"Сиэтл" – "Эдмонтон"
3 – 5 (2-2; 1-1; 0-2)
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