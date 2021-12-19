  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Даллас в овертайме побеждает Чикаго, Сиэтл уступает Эдмонтону
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Даллас в овертайме побеждает Чикаго, Сиэтл уступает Эдмонтону

Хоккей
Обновлено
(1 голосов)

Результаты матчей НХЛ

НХЛ. Даллас в овертайме побеждает Чикаго, Сиэтл уступает Эдмонтону

google.co.uk

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Лос-Анджелес"

5 – 1 (2-0; 2-1; 1-0)

"Филадельфия" – "Оттава"

4 – 3 после ОТ (2-0; 0-2; 1-1; 1-0)

"Даллас" – "Чикаго"

4 – 3 после ОТ (2-0; 1-2; 0-1; 1-0)

"Детройт" – "Нью-Джерси"

5 – 2 (1-1; 3-1; 1-0)

"Сиэтл" – "Эдмонтон"

3 – 5 (2-2; 1-1; 0-2)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...