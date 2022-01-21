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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Бостон бьет Вашингтон, Флорида громит Эдмонтон

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Бостон бьет Вашингтон, Флорида громит Эдмонтон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Питтсбург – Оттава – 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)

Филадельфия – Коламбус – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Баффало – Даллас – 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)

Бостон – Вашингтон – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Нэшвилл – Виннипег – 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Эдмонтон – Флорида – 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Лос-Анджелес – Колорадо – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Вегас – Монреаль – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Сиэтл – Сан-Хосе – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз
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