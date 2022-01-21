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НХЛ. Бостон бьет Вашингтон, Флорида громит Эдмонтон
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Питтсбург – Оттава – 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)
Филадельфия – Коламбус – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Баффало – Даллас – 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)
Бостон – Вашингтон – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Нэшвилл – Виннипег – 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
Эдмонтон – Флорида – 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)
Лос-Анджелес – Колорадо – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Вегас – Монреаль – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Сиэтл – Сан-Хосе – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
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