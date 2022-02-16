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Билосюк: Всегда буду бороться за команду до последнего метра
Браво, капитан!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Елена Билосюк прокомментировала свое выступление
Билосюк с идеальной стрельбой на четвертом этапе эстафеты смогла поднять Украину на седьмое место, опередив в финишном створе чешку Луцию Харватову.
«Выйдя на старт, я понимала, что нужно очень осторожно вести эту гонку, очень тактически грамотно, чтобы доехать до финиша. Потому что чувствовала, что когда делаю какие-либо два более быстрых шага, снова идет головокружение, подкашиваются ноги, а этого нельзя делать.
Максимально технически пыталась уходить, максимально длинный шаг, чтобы просто доехать.
Единственное, уже на финише, когда со спуска подхватила скорость, лыжи были великолепны, и я смогла обойти чешку. Но это было больше для себя, чтобы понять, что я не все еще переболела, что я буду всегда бороться за команду до последнего метра», - сказала олимпийская чемпионка 2014 года.
Елена Билосюк из-за коронавируса на Олимпиаде в Пекине пропустила все личные гонки.
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