Билосюк: Всегда буду бороться за команду до последнего метра

Елена Билосюк прокомментировала свое выступление в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине .

Билосюк с идеальной стрельбой на четвертом этапе эстафеты смогла поднять Украину на седьмое место, опередив в финишном створе чешку Луцию Харватову.

«Выйдя на старт, я понимала, что нужно очень осторожно вести эту гонку, очень тактически грамотно, чтобы доехать до финиша. Потому что чувствовала, что когда делаю какие-либо два более быстрых шага, снова идет головокружение, подкашиваются ноги, а этого нельзя делать.

Максимально технически пыталась уходить, максимально длинный шаг, чтобы просто доехать.

Единственное, уже на финише, когда со спуска подхватила скорость, лыжи были великолепны, и я смогла обойти чешку. Но это было больше для себя, чтобы понять, что я не все еще переболела, что я буду всегда бороться за команду до последнего метра», - сказала олимпийская чемпионка 2014 года.

Елена Билосюк из-за коронавируса на Олимпиаде в Пекине пропустила все личные гонки.