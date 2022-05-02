Словенская команда заменит Донбасс в Лиге чемпионов

Хоккейная лига чемпионов на официальном сайте сообщила, что "Олимпия" из Любляны получит Wild Card на следующий сезон и заменит "Донбасс", который не сыграет из-за войны в Украине.

"Акт войны против Украины – это трагедия, и невозможно представить, какие страдания она причиняет народу Украины. Конечно, можно понять, что при таких обстоятельствах донецкий "Донбасс" не сможет участвовать в Лиге чемпионов в сезоне 2022/23, и мы хотели бы поблагодарить клуб за их благосклонность и огромные усилия, которые они приложили для своего первого выступления в CHL в прошлом сезоне.

Цель CHL состоит в том, чтобы с помощью системы Wild Card выделять достойные клубы и способствовать развитию европейского клубного хоккея, обеспечивая как можно более разнообразное поле для участия на международном уровне.

Выбор "Олимпии" позволяет добавить новую страну на карту CHL. Клуб находится на подъеме и завершил свой первый сезон в ICE-HL. По этой причине было принято решение выделить им Wild Card и 32 место в составе CHL на сезон-2022/23".