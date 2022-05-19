Чехия разгромила Латвию и прервала серию поражений

В Тампере (Финляндия) завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Чехии и Латвии. Встреча закончилась крупной победой чешской команды.

ЧМ-2022. Группа B

Чехия - Латвия 5:1 (5:0, 0:0, 0:1)

На пятой минуте Гинек Зогорна вывел Чехию вперёд. Через 56 секунд Роман Червенка, реализовав численное большинство, удвоил преимущество номинальных хозяев. На седьмой минуте Михаэль Шпачек в третий раз поразил ворота Элвиса Мерзликина. На 17-й минуте Томаш Гертл забросил четвёртую шайбу. На 19-й минуте Давид Пастрняк довёл счёт до разгромного — 5:0. На 42-й минуте Артур Кулда с передачи Рихарда Букартса забил гол престижа.

Таким образом, Чехия прервала двухматчевую серию поражений.

Напомним, чемпионат мира продлится до 29 мая 2022 года.