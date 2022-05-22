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НХЛ. Плей-офф. Сент-Луис проигрывает Колорадо в третьем четвертьфинальном матче

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матча 1/4 финала

НХЛ. Плей-офф. Сент-Луис проигрывает Колорадо в третьем четвертьфинальном матче

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В ночь с 21 на 22 мая состоялся матч 1/4 плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию его результат:

"Сент-Луис" – "Колорадо"

2 – 5 (1-1; 1-2; 0-2)

Счет в серии: 1 – 2

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В статье: НХЛ
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