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Невероятная драма, которую решил лучший игрок мира. Определился первый финалист Запада в НХЛ
МакДэвид снова сказал свое слово
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на пятницу, 27 мая, состоялись очередные два матча плей-офф Национальной хоккейной лиги. По итогам одного из них определился первый финалист Западной конференции.
Поединок между "Калгари Флеймс" и "Эдмонтоном Ойлерсом" стал настоящим украшением этого сезона. Собственно, как и предыдущие четыре, которые заканчивались со счетом 9:6, 3:5, 4:1, 5:3. На этот раз основное время завершилось со счетом 4:4. Примечательно, что во втором периоде команды всего за 71 секунду забили по две шайбы друг другу.
Победителя пришлось определять в овертайме и здесь свое слово сказал 25-летний канадец Коннор МакДэвид, которого многие считают лучшим хоккеистом планеты прямо сейчас. Отобрав шайбу у ворот соперника, форвард Эдмонтона забросил точно под стойку.
Connor McDavid (@cmcdavid97) sends the @EdmontonOilers to the Western Conference Final! #StanleyCup pic.twitter.com/3RHXewWSxT— NHL (@NHL) May 27, 2022
После игры тренера "Флеймс" спросили:
- Действительно ли лучшая команда идет дальше?
– Лучший игрок выиграл эту серию.
Показательно, что МакДэвид был на льду, когда "Эдмонтон" с начала плей-офф забросил 38 шайб. За нецелые 262 минуты игрового времени. Для сравнения за весь плей-офф больше забросили только игроки "Колорадо" – 40 шайб. Все остальные команды забросили меньше, чем "Эдмонтон" с Коннором на льду.
"Эдмонтон" победил 4:5 в этом матче и 4:1 во всей серии. В финале Западной конференции "Ойлерс" сыграют с победителем противостояния "Колорадо" – "Сент-Луис". В этой серии счет 3:2 в пользу "Эвеланш".
На Востоке "Каролина" обыграла "Нью-Йорк" 3:1 и повела в счете 3:2. Напомним, что "Тампа-Бэй" уже в финале конференции.
НХЛ. Плэй-офф. 26 мая
Западная конференция
"Калгари Флеймс" - "Эдмонтон Ойлерс" 4:5 от
Счет в серии 1:4
Восточная конференция
"Каролина Харрикейнс" - "Нью-Йорк Рейнджерс" 3:1
Счет в серии 3:1
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