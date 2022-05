Невероятная драма, которую решил лучший игрок мира. Определился первый финалист Запада в НХЛ

В ночь на пятницу, 27 мая, состоялись очередные два матча плей-офф Национальной хоккейной лиги. По итогам одного из них определился первый финалист Западной конференции.

Поединок между "Калгари Флеймс" и "Эдмонтоном Ойлерсом" стал настоящим украшением этого сезона. Собственно, как и предыдущие четыре, которые заканчивались со счетом 9:6, 3:5, 4:1, 5:3. На этот раз основное время завершилось со счетом 4:4. Примечательно, что во втором периоде команды всего за 71 секунду забили по две шайбы друг другу.

Победителя пришлось определять в овертайме и здесь свое слово сказал 25-летний канадец Коннор МакДэвид, которого многие считают лучшим хоккеистом планеты прямо сейчас. Отобрав шайбу у ворот соперника, форвард Эдмонтона забросил точно под стойку.

Connor McDavid (@cmcdavid97) sends the @EdmontonOilers to the Western Conference Final! #StanleyCup pic.twitter.com/3RHXewWSxT