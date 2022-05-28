Канада обыграла Чехию в полуфинале ЧМ по хоккею

В полуфинальном матче Чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла сборную Чехии со счетом 6:1. Теперь канадцам предстоит сыграть против финнов в финале. Это будет уже третье противостояние Канады с Финляндией в финале ЧМ по хоккею.

Это уже шестой выход в финал для канадцев за 7 последних Чемпионатов мира. Чехия же уже в 12 раз подряд не смогла выйти в финал турнира.

В матче за третье место чехи сыграют против американцев, проигравших свой матч финнам со счетом 3:4. С 1960 года сборная США выиграла бронзу ЧМ 7 раз.