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Канада обыграла Чехию в полуфинале ЧМ по хоккею

Хоккей
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Финал Финляндия – Канада пройдет уже в третий раз подряд

Канада обыграла Чехию в полуфинале ЧМ по хоккею

Фото: Hockey Canada

UA-Футбол
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В полуфинальном матче Чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла сборную Чехии со счетом 6:1. Теперь канадцам предстоит сыграть против финнов в финале. Это будет уже третье противостояние Канады с Финляндией в финале ЧМ по хоккею.

Это уже шестой выход в финал для канадцев за 7 последних Чемпионатов мира. Чехия же уже в 12 раз подряд не смогла выйти в финал турнира.

В матче за третье место чехи сыграют против американцев, проигравших свой матч финнам со счетом 3:4. С 1960 года сборная США выиграла бронзу ЧМ 7 раз.

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В статье: сборная Канады по хоккею сборная Финляндии по хоккею сборная Чехии по хоккею чемпионат мира по хоккею сборная США по хоккею
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