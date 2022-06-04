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НХЛ. Плей-офф. Рейнджерс побеждает Тампу-Бэй и закрепляет преимущество в серии
Результат матча плей-офф
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В ночь с 3 на 4 июня состоялся полуфинальный матч плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию его результат:
"Рейнджерс" – "Таймпа-Бэй"
3 – 2 (2-1; 0-0; 1-1)
1 период: 0-1 Кучеров (02,41); 1-1 Миллер (05,59); 2-1 Какко (17,32)
2 период: 0-0
3 период: 3-1 Зибанеджад (01,21); 3-2 Пол (17,58)
Счет в серии: 2-0
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