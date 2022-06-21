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Интрига жива. Тампа-Бэй разбила Колорадо в третьем матче финала НХЛ
Действующий чемпион и не думает сдаваться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первых двух матчах финальной серии Национальной хоккейной лиги побеждали «Колорадо Эвеланш», при этом во втором хоккеистов «Тампа-Бэй» действительно снесла «лавина» – они проиграли 0:7. Но это финал, без боя здесь не сдаются. Стоило серии переехать в Тампу, как «молнии» ожили.
В этот раз они не оставили шансов «Колорадо», хотя и пропустили первыми от Ландескога. Швед забросил и вторую шайбу гостей, но «Тампа-Бэй» в ответ набросала полную сетку, а точнее – шесть. Так что счет в серии стал 1:2 в пользу «Колорадо». Следующий матч состоится в ночь на четверг в 3 утра по Киеву.
НХЛ. Финал. Третий матч
«Тампа-Бей Лайтнинг» – «Колорадо Эвеланш» 6:2
Счет в серии 1:2
Шайбы: Чирелли 14, Палат 15, Пол, 22, Стамкос 28, Марун 32, Перри 35 – Ландеског 9, 25
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