Интрига жива. Тампа-Бэй разбила Колорадо в третьем матче финала НХЛ

В первых двух матчах финальной серии Национальной хоккейной лиги побеждали «Колорадо Эвеланш», при этом во втором хоккеистов «Тампа-Бэй» действительно снесла «лавина» – они проиграли 0:7. Но это финал, без боя здесь не сдаются. Стоило серии переехать в Тампу, как «молнии» ожили.

В этот раз они не оставили шансов «Колорадо», хотя и пропустили первыми от Ландескога. Швед забросил и вторую шайбу гостей, но «Тампа-Бэй» в ответ набросала полную сетку, а точнее – шесть. Так что счет в серии стал 1:2 в пользу «Колорадо». Следующий матч состоится в ночь на четверг в 3 утра по Киеву.

НХЛ. Финал. Третий матч

«Тампа-Бей Лайтнинг» – «Колорадо Эвеланш» 6:2

Счет в серии 1:2

Шайбы: Чирелли 14, Палат 15, Пол, 22, Стамкос 28, Марун 32, Перри 35 – Ландеског 9, 25