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НХЛ. Детройт побеждает Ванкувер, Даллас уступает Тампа-Бэй
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 11 на 12 февраля прошли матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" - "Ванкувер"
5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
"Баффало" - "Калгари"
2:7 (2:0, 0:4, 0:3)
"Монреаль" – "Айлендерс"
4:3 после ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
"Оттава" - "Эдмонтон"
3:6 (0:1, 3:2, 0:3)
"Филадельфия" – "Нэшвилл"
1:2 после ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
"Даллас" - "Тампа-Бей"
1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
"Бостон" - "Вашингтон"
1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
"Флорида" - "Колорадо"
3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
"Каролина" - "Рейнджерс"
2:6 (0:1, 2:1, 0:4)
"Торонто" - "Коламбус"
3:4 (2:0, 0:3, 1:1)
"Миннесота" - "Нью-Джерси"
3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, по буллитам – 2:0)
"Сент-Луис" - "Аризона"
6:5 (0:2, 2:0, 3:3, 1:0)
"Виннипег" - "Чикаго"
4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
"Лос-Анджелес" - "Питтсбург"
6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
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