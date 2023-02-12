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НХЛ. Детройт побеждает Ванкувер, Даллас уступает Тампа-Бэй

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Детройт побеждает Ванкувер, Даллас уступает Тампа-Бэй

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 февраля прошли матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" - "Ванкувер"

5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

"Баффало" - "Калгари"

2:7 (2:0, 0:4, 0:3)

"Монреаль" – "Айлендерс"

4:3 после ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

"Оттава" - "Эдмонтон"

3:6 (0:1, 3:2, 0:3)

"Филадельфия" – "Нэшвилл"

1:2 после ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

"Даллас" - "Тампа-Бей"

1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

"Бостон" - "Вашингтон"

1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

"Флорида" - "Колорадо"

3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

"Каролина" - "Рейнджерс"

2:6 (0:1, 2:1, 0:4)

"Торонто" - "Коламбус"

3:4 (2:0, 0:3, 1:1)

"Миннесота" - "Нью-Джерси"

3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, по буллитам – 2:0)

"Сент-Луис" - "Аризона"

6:5 (0:2, 2:0, 3:3, 1:0)

"Виннипег" - "Чикаго"

4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

"Лос-Анджелес" - "Питтсбург"

6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

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