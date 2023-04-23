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Украина начинает Чемпионат мира U18 1A с победы
Молодежь билась до последнего и победила
Фото: ФХУ
В стартовой игре на ЧМ U18 по хоккею в дивизионе 1А Украина U18 победила Францию U18 после буллитов со счетом 3:2.
Украинцы сыграли два результативных периода, после которых счет был 2:2. В третьем отрезке шайб с обеих сторон мы не увидели, как и в овертайме, который наступил после этого.
Поэтому судьбу матча пришлось решать в буллитах, где Украина U18 реализовала 2-ю и 3-ю шайбу. Французы смогли забросить только одну.
Чемпионат мира U18 1А
23 апреля. Украина U18 - Франция U18 3-2 (2-2 после буллитов)
Шайбы: 0:1 - Герасименко, 8:50, 1:1 - Серес, 12:48;
2:1 - Шульга, 4:23, 2:2 - Шапюи, 5:40;
Буллиты: 2-1
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