Украина начинает Чемпионат мира U18 1A с победы

В стартовой игре на ЧМ U18 по хоккею в дивизионе 1А Украина U18 победила Францию U18 после буллитов со счетом 3:2.

Украинцы сыграли два результативных периода, после которых счет был 2:2. В третьем отрезке шайб с обеих сторон мы не увидели, как и в овертайме, который наступил после этого.

Поэтому судьбу матча пришлось решать в буллитах, где Украина U18 реализовала 2-ю и 3-ю шайбу. Французы смогли забросить только одну.

Чемпионат мира U18 1А

23 апреля. Украина U18 - Франция U18 3-2 (2-2 после буллитов)

Шайбы: 0:1 - Герасименко, 8:50, 1:1 - Серес, 12:48;

2:1 - Шульга, 4:23, 2:2 - Шапюи, 5:40;

Буллиты: 2-1