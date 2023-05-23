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Игрок сборной США выбил клюшкой зуб шведу Рэймонду
Отличился Конор Гарланд
В конце
Напомним, в итоге американская сборная забросила шайбу в овертайме и впервые в истории выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира.
В плей-офф чемпионата мира - 2023 США сыграют либо со сборной Словакии, либо с Латвией. Окончательная сетка плей-офф определится после игры Швейцария - Латвия.
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