Игрок сборной США выбил клюшкой зуб шведу Рэймонду

В конце матча между сборными Швеции и США на ЧМ-2023 игроку шведской команды Лукасу Рэймонду клюшкой выбили зуб. Американский форвард Конор Гарланд изначально был удалён за нарушение, однако после видеопросмотра арбитры встречи изменили решение и не стали удалять игрока.

Напомним, в итоге американская сборная забросила шайбу в овертайме и впервые в истории выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира.

В плей-офф чемпионата мира - 2023 США сыграют либо со сборной Словакии, либо с Латвией. Окончательная сетка плей-офф определится после игры Швейцария - Латвия.