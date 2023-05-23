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Игрок сборной США выбил клюшкой зуб шведу Рэймонду

Хоккей
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Отличился Конор Гарланд

Игрок сборной США выбил клюшкой зуб шведу Рэймонду

Новина українською

В конце матча между сборными Швеции и США на ЧМ-2023 игроку шведской команды Лукасу Рэймонду клюшкой выбили зуб. Американский форвард Конор Гарланд изначально был удалён за нарушение, однако после видеопросмотра арбитры встречи изменили решение и не стали удалять игрока.

Напомним, в итоге американская сборная забросила шайбу в овертайме и впервые в истории выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира.

В плей-офф чемпионата мира - 2023 США сыграют либо со сборной Словакии, либо с Латвией. Окончательная сетка плей-офф определится после игры Швейцария - Латвия.

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В статье: хоккей ЧМ-2023
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