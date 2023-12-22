Киев Кэпиталз разгромил Тризуб в матче чемпионата Украины

22 декабря Киев Кэпиталз одержал победу над Тризубом со счетом 10:2 в рамках чемпионата Украины по хоккею. Стоит отметить, что в команде хозяев форвард Ярослав Панченко оформил хет-трик.

После этого матча Кэпиталз имеет в своем активе 35 очков и догоняет Кременчуг, который идет вторым.

Чемпионат Украины по хоккею

Киев Кэпиталз — Тризуб (Киев) - 10:2 (3:0, 4:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 - Койда (Тищенко, Секирко), 05:11. 2:0 - Панченко (Черненко), 13:31. 3:0 - Панченко (Черненко, Моксунен), 17:21. 3:1 - Е. Тимченко (О. Благий), 21:30. 4:1 - Тищенко (Луговой, Секирко), 28:30. 5:1 - Бердникс (Черненко), 28:58. 6:1 - Кривоножкин (Койда, М. Олейник), 30:04. 7:1 - Панченко (Черненко, Куцевич), 35:53. 8:1 - Бердникс (Луговой, Тищенко), 43:02. 8:2 - Е. Тимченко (Фроленко, Черемнов), 50:02. 9:2 - Сирченко (Валькун, Древаль), 56:01. 10:2 - Луговой (Тищенко), 56:30