Украина - Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ОИ-2026

Украина сыграет третий матч в группе преквалификационного олимпийского турнира. Для выхода в финальный этап отбора "сине-желтым" нужно побеждать Эстонию, которые два предыдущих матча в группе проиграла.

Задача – вполне реальная для выполнения.

Хоккейный матч Украина - Эстония начнется в 17:30. Смотреть можно на Общественное Спорт.

Хоккей. Олимпийская преквалификация

Украина 17:30 Эстония

Видеотрансляция - Суспільне Спорт