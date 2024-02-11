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Украина - Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ОИ-2026
Украина - Эстония: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.02.2024 ⋇ Смотреть хоккей на UA-Футбол
фото - iihf.com/
Украина сыграет третий матч в группе преквалификационного олимпийского турнира. Для выхода в финальный этап отбора "сине-желтым" нужно побеждать Эстонию, которые два предыдущих матча в группе проиграла.
Задача – вполне реальная для выполнения.
Хоккейный матч Украина - Эстония начнется в 17:30. Смотреть можно на Общественное Спорт.
Хоккей. Олимпийская преквалификация
Украина 17:30 Эстония
Видеотрансляция - Суспільне Спорт
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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