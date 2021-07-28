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Олимпиада-2020: Романчук идет за золотом и другие главные события четверга в Токио
Смотрим, что будет происходить на Олимпийских играх 29 июля
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг на Олимпиаде в Токио будут разыграны еще 17 комплектов медалей в академической гребле, стрельбе, дзюдо, фехтовании и других видах спорта.
Главные надежды Украины связаны с финальным заплывом на 800 метров вольным стилем, в котором выступят Михаил Романчук и Сергей Фролов. Романчук в квалификации установил олимпийский рекорд и вышел в финал с лучшим результатом.
Медальный заплыв при участии Романчука и Фролова начнется в 04:30 по киевскому времени.
Полный перечень медальных событий четверга (время местное/по Киеву)
08:00 (02:00) Серфинг (женщины и мужчины - шортборд)
08:30 (02:30) Академическая гребля (мужчины и женщины - двойка парная легкий вес, двойка распашная без рулевого)
09:00 (03:00) Стрельба (мужчины и женщины - траншейный стенд)
14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (женщины, слалом - каноэ-одиночки)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 78 кг, мужчины 100 кг)
18:20 (12:20) Фехтование (женщины - командная рапира)
18:50 (12:50) Спортивная гимнастика (женщины - индивидуальное многоборье)
19:00 (13:00) Плавание (мужчины - вольный стиль 800 м, брасс 200 м, женщины - баттерфляй 200 м, эстафета вольным стилем 4х200 м)
20:00 (14:00) Настольный теннис (женщины одиночный разряд)
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