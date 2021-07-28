Олимпиада-2020: Романчук идет за золотом и другие главные события четверга в Токио

В четверг на Олимпиаде в Токио будут разыграны еще 17 комплектов медалей в академической гребле, стрельбе, дзюдо, фехтовании и других видах спорта.

Главные надежды Украины связаны с финальным заплывом на 800 метров вольным стилем, в котором выступят Михаил Романчук и Сергей Фролов. Романчук в квалификации установил олимпийский рекорд и вышел в финал с лучшим результатом.

Медальный заплыв при участии Романчука и Фролова начнется в 04:30 по киевскому времени.

Полный перечень медальных событий четверга (время местное/по Киеву)

08:00 (02:00) Серфинг (женщины и мужчины - шортборд)

08:30 (02:30) Академическая гребля (мужчины и женщины - двойка парная легкий вес, двойка распашная без рулевого)

09:00 (03:00) Стрельба (мужчины и женщины - траншейный стенд)

14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (женщины, слалом - каноэ-одиночки)

17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 78 кг, мужчины 100 кг)

18:20 (12:20) Фехтование (женщины - командная рапира)

18:50 (12:50) Спортивная гимнастика (женщины - индивидуальное многоборье)

19:00 (13:00) Плавание (мужчины - вольный стиль 800 м, брасс 200 м, женщины - баттерфляй 200 м, эстафета вольным стилем 4х200 м)

20:00 (14:00) Настольный теннис (женщины одиночный разряд)

Также читайте, где и когда смотреть матч 1/2 финала Олимпиады между Элиной Свитолиной и Маркетой Вондроушовой.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!