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Елизавета Мерешко - двукратная паралимпийская чемпионка Токио 2020

Олимпиада
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Елизавета Мерешко - двукратная паралимпийская чемпионка Токио 2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская пловчиха Елизавета Мерешко завоевала вторую золотую и третью в целом паралимпийскую награду на главных соревнованиях четырехлетия в Токио (Япония).

После золота на 50-метровке вольным стилем и серебра на 200-метровке комплекс, наша соотечественница завоевала высшую награду на дистанции 100 метров брассом, показав результат 1.40,59.

На данный момент в активе украинской сборной 33 награды: 8 золотых, 16 серебряных медалей и 9 бронзовых (5 общекомандное место).

Напомним, что ранее Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго.

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В статье: Паралимпиада-2020
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