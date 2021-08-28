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Елизавета Мерешко - двукратная паралимпийская чемпионка Токио 2020
Наша гордость
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская пловчиха Елизавета Мерешко завоевала вторую золотую и третью в целом паралимпийскую награду на главных соревнованиях четырехлетия в Токио (Япония).
После золота на 50-метровке вольным стилем и серебра на 200-метровке комплекс, наша соотечественница завоевала высшую награду на дистанции 100 метров брассом, показав результат 1.40,59.
На данный момент в активе украинской сборной 33 награды: 8 золотых, 16 серебряных медалей и 9 бронзовых (5 общекомандное место).
Напомним, что ранее Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго.
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