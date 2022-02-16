Абраменко – самый титулованный украинец на Зимних Олимпиадах

Александр Абраменко несколько минут назад завоевал серебро на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в лыжной акробатике и установил два национальных рекорда.

Фристайлист из Николаева стал первым в истории Украины спортсменом, который завоевал медали на двух зимних Олимпиадах. В 2018-м году в Пхенчхане в аналогичной дисциплине он принес Украине золото.

Помимо Абраменко только биатлонистка Вита Семеренко завоевала больше одной медали на зимних Олимпийских играх – в 2014-м году в Сочи она выиграла золото и бронзу.