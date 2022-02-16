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Абраменко – самый титулованный украинец на Зимних Олимпиадах
Гордимся!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Абраменко
Фристайлист из Николаева стал первым в истории Украины спортсменом, который завоевал медали на двух зимних Олимпиадах. В 2018-м году в Пхенчхане в аналогичной дисциплине он принес Украине золото.
Помимо Абраменко только биатлонистка Вита Семеренко завоевала больше одной медали на зимних Олимпийских играх – в 2014-м году в Сочи она выиграла золото и бронзу.
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