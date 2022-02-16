  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Абраменко – самый титулованный украинец на Зимних Олимпиадах
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Абраменко – самый титулованный украинец на Зимних Олимпиадах

Олимпиада
(2 голосов)

Гордимся!

Абраменко – самый титулованный украинец на Зимних Олимпиадах

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Абраменко несколько минут назад завоевал серебро на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в лыжной акробатике и установил два национальных рекорда.

Фристайлист из Николаева стал первым в истории Украины спортсменом, который завоевал медали на двух зимних Олимпиадах. В 2018-м году в Пхенчхане в аналогичной дисциплине он принес Украине золото.

Помимо Абраменко только биатлонистка Вита Семеренко завоевала больше одной медали на зимних Олимпийских играх – в 2014-м году в Сочи она выиграла золото и бронзу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2022 фристайл Александр Абраменко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...