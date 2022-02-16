Дайджест ОИ: серебро Абраменко, хороший результат в биатлоне

Что говорить? Надо выпуск смотреть! Как Украина взяла серебро на Олимпиаде-2022? Серебряный призер Абраменко, выступление наших биатлонисток в эстафете и просто куча хорошего настроения в видео!

00:00 АААААА! МЕДАЛЬ!

03:33 7 место в женском биатлоне!

08:50 Масстарта для Украины не будет?

10:32 Лыжные виды спорта: как обстоят дела?

14:28 Неудачное выступление в шорт-треке, но подпишись!