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Дайджест ОИ: серебро Абраменко, хороший результат в биатлоне
Украина берет первую медаль на Играх в Пекине
Что говорить? Надо выпуск смотреть! Как Украина взяла серебро на Олимпиаде-2022? Серебряный призер Абраменко, выступление наших биатлонисток в эстафете и просто куча хорошего настроения в видео!
00:00 АААААА! МЕДАЛЬ!
03:33 7 место в женском биатлоне!
08:50 Масстарта для Украины не будет?
10:32 Лыжные виды спорта: как обстоят дела?
14:28 Неудачное выступление в шорт-треке, но подпишись!
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