Страны Европы могут бойкотировать Олимпиаду-2024

Бывший член норвежского МОК и один из организаторов зимней Олимпиады-1994 в Лиллехаммере Герхард Гейберг рассказал, что ряд европейских стран могут бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят россию. Его слова цитирует Inside the Games:

"Разрабатывать план приемлемых условий для включения российских спортсменов слишком рано, поскольку союзники Украины, как и вся Европа, вполне оправданы своей обеспокоенностью. Нужно больше информации о путине и его военачальниках, которые все еще очень агрессивны. Лидерам Олимпийского совета Азии еще слишком рано учить возможные пути для российской интеграции.

Да, соседи Украины вполне могут пойти на бойкот. Западу не стоит решаться идти в этом ложном направлении. путин одержим спортивным триумфом. Исключение россии из Олимпиады-2024 может заставить его приложить руку к завершению безудержного терроризма" – сказал он.