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МОК не может разработать критерии допуска россиян к Олимпиаде

Олимпиада
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И не надо

МОК не может разработать критерии допуска россиян к Олимпиаде

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Международный олимпийский комитет не может разработать критерии допуска россиян к Олимпиаде 2024, которая пройдет в Париже (Франция). Об этом заявил один из членов МОК:

"Ситуация беспрецедентна, поэтому предвидеть развитие событий сейчас совершенно бессмысленно. Никаких критериев допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже не выработано, все предположения на этот счет – досужие размышления о возможных вариантах. Официальных параметров допуска в нейтральном статусе пока нет" – сказал он.

Напомним, что ранее Ангелина Калинина прокомментировала подрыв Каховской ГЭС.

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В статье: МОК Олимпиада
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