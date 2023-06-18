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МОК не может разработать критерии допуска россиян к Олимпиаде
И не надо
фото из свободных источников
Международный олимпийский комитет не может разработать критерии допуска россиян к Олимпиаде 2024, которая пройдет в Париже (Франция). Об этом заявил один из членов МОК:
"Ситуация беспрецедентна, поэтому предвидеть развитие событий сейчас совершенно бессмысленно. Никаких критериев допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже не выработано, все предположения на этот счет – досужие размышления о возможных вариантах. Официальных параметров допуска в нейтральном статусе пока нет" – сказал он.
Напомним, что ранее Ангелина Калинина
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