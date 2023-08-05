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Известная аналитическая компания Gracenote спрогнозировала место Украины на Олимпиаде 2024
Довольно неплохо учитывая все обстоятельства
фото из свободных источников
Известная аналитическая компания Gracenote спрогнозировала место Украины по итогам выступления на Олимпиаде 2024. Нашей команде в медальном протоколе прогнозируют 15 позицию и 17 медалей.
Фаворитами соревнований выступает команда США – 128 медалей (43-43-42), вторую позицию прогнозируют Китаю – 68 наград (26-20-22), а ТОП 3 должна запереть Франция – 63 медали (32-20-11).
Что касается украинцев, то, по мнению аналитиков, в нашем активе будет 4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград.
Напомним, что Олимпийские игры 2024 стартуют 26 июля, а завершатся 11 августа следующего года.
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