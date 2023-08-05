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Известная аналитическая компания Gracenote спрогнозировала место Украины на Олимпиаде 2024

Олимпиада
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Довольно неплохо учитывая все обстоятельства

Известная аналитическая компания Gracenote спрогнозировала место Украины на Олимпиаде 2024

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Известная аналитическая компания Gracenote спрогнозировала место Украины по итогам выступления на Олимпиаде 2024. Нашей команде в медальном протоколе прогнозируют 15 позицию и 17 медалей.

Фаворитами соревнований выступает команда США – 128 медалей (43-43-42), вторую позицию прогнозируют Китаю – 68 наград (26-20-22), а ТОП 3 должна запереть Франция – 63 медали (32-20-11).

Что касается украинцев, то, по мнению аналитиков, в нашем активе будет 4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград.

Напомним, что Олимпийские игры 2024 стартуют 26 июля, а завершатся 11 августа следующего года.

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В статье: Олимпиада
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