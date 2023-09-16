Кабмин вдвое увеличил финансирование украинского спорта на 2024 год

Кабинет Министров Украины принял проект государственного бюджета на 2024 год. На отечественный спорт планируется выделить вдвое больше, чем в текущем году. Об этом сообщает сайт Министерства молодежи и спорта.

Так, расходы на спорт в следующем году прогнозируются в сумме 7,512 миллиарда гривен. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 3,7 миллиарда гривен, а в 2021 – 8,3 миллиарда гривен. Таким образом, спортивные расходы постепенно приближаются к довоенному уровню.

Самыми большими статьями расходов станут четыре сферы:

- 4 млрд. 255,7 млн. грн. – развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта (в 2023 году – 2,498 млрд грн);

- 1 млрд. 96,9 млн. грн. – подготовка и участие в Паралимпийских и Дефлимпийских играх (в 2023-м – 146,6 млн грн);

- 988,8 млн. грн. – развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию (в 2023-м – 682,7 млн грн);