WADA запретило российским спортсменам выступать под триколором

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх и на чемпионатах мира и Европы, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит требования.

Согласно решению WADA, представители РУСАДА не будут иметь права занимать какую-либо должность в WADA.

РУСАДА не может проводить мероприятия, организованные WADA. Флаг России также запрещено использовать на региональных, континентальных и мировых чемпионатах, Олимпиадах и Паралимпиадах.