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WADA запретило российским спортсменам выступать под триколором

Олимпиада
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Всемирное антидопинговое агентство написало ряд требований для РУСАДА

WADA запретило российским спортсменам выступать под триколором

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх и на чемпионатах мира и Европы, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит требования.

Согласно решению WADA, представители РУСАДА не будут иметь права занимать какую-либо должность в WADA.

РУСАДА не может проводить мероприятия, организованные WADA. Флаг России также запрещено использовать на региональных, континентальных и мировых чемпионатах, Олимпиадах и Паралимпиадах.

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В статье: WADA РУСАДА
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Источник:
Xsport.ua

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