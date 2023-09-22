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WADA запретило российским спортсменам выступать под триколором
Всемирное антидопинговое агентство написало ряд требований для РУСАДА
фото - flashscore.com.ua
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх и на чемпионатах мира и Европы, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит требования.
Согласно решению WADA, представители РУСАДА не будут иметь права занимать какую-либо должность в WADA.
РУСАДА не может проводить мероприятия, организованные WADA. Флаг России также запрещено использовать на региональных, континентальных и мировых чемпионатах, Олимпиадах и Паралимпиадах.
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