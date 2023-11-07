Франция подала заявку на проведение Олимпийских игр-2030

Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции направил в МОК заявку на проведение зимней Олимпиады в 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

"Этот документ, переданный сегодня в МОК, является результатом нашей совместной работы, которая велась с июля. Это демонстрация наших амбиций по проведению Игр нового формата", - сказал глава НОК Франции Давид Лаппартьен.

Франция предполагает проведение Игр, которые пройдут в двух регионах страны: Овернь - Рона-Альпы и Прованс - Альпы - Лазурный берег.

Кроме Франции, на проведение Олимпиады-2030 году претендуют США, Швеция и Швейцария.