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Франция подала заявку на проведение Олимпийских игр-2030
Кроме Франции, на проведение Олимпиады-2030 году претендуют США, Швеция и Швейцария
Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции направил в МОК заявку на проведение зимней Олимпиады в 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
"Этот документ, переданный сегодня в МОК, является результатом нашей совместной работы, которая велась с июля. Это демонстрация наших амбиций по проведению Игр нового формата", - сказал глава НОК Франции Давид Лаппартьен.
Франция предполагает проведение Игр, которые пройдут в двух регионах страны: Овернь - Рона-Альпы и Прованс - Альпы - Лазурный берег.
Кроме Франции, на проведение Олимпиады-2030 году претендуют США, Швеция и Швейцария.
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