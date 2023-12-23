Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент МОК: Ты не становишься сторонником войны только потому, что не выполняешь все требования Украины
А когда берешь российские деньги – становишься
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не считает себя сторонником войны в Украине из-за того, что выступает за допуск россиян и белорусов к Олимпийским играм 2024. Его слова цитирует Yahoo! Sport:
"Почему Украина должна наказывать своих спортсменов за вторжение в Украину российской армии и лишать их мечты об Олимпиаде?
Ты не становишься сторонником войны только потому, что не выполняешь все требования Украины. Тем более что мы с беспрецедентной солидарностью поддерживаем украинских спортсменов с начала войны."
Также Бах объяснил решение о нейтральности так называемых спортсменов:
"Это еще раз делает всему миру понятными санкции против этого правительства" – сказал Томас.
Напомним, что за время полномасштабной войны россии против Украины от рук рашистских оккупантов погибли более 600 украинских детей и более 15 тысяч мирных жителей.
Популярное сейчас
- Миколенко стал героем забавного момента в матче с Тоттенхэмом
- Получил штраф в 420 тысяч евро. Легендарный голкипер применил бензопилу, чтобы разрешить конфликт с соседом
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Россияне и белорусы не выступят в конном спорте на Олимпиаде 2024
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО