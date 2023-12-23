Президент МОК: Ты не становишься сторонником войны только потому, что не выполняешь все требования Украины

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не считает себя сторонником войны в Украине из-за того, что выступает за допуск россиян и белорусов к Олимпийским играм 2024. Его слова цитирует Yahoo! Sport:

"Почему Украина должна наказывать своих спортсменов за вторжение в Украину российской армии и лишать их мечты об Олимпиаде?

Ты не становишься сторонником войны только потому, что не выполняешь все требования Украины. Тем более что мы с беспрецедентной солидарностью поддерживаем украинских спортсменов с начала войны."

Также Бах объяснил решение о нейтральности так называемых спортсменов:

"Это еще раз делает всему миру понятными санкции против этого правительства" – сказал Томас.

Напомним, что за время полномасштабной войны россии против Украины от рук рашистских оккупантов погибли более 600 украинских детей и более 15 тысяч мирных жителей.