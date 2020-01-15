Bella Ciao. Украина попрощалась с гандбольным первенством континента

Несмотря на два поражения на старте первого группового этапа, шансы управляемой Сергеем Бебешко команды на выход во второй этап оставались весьма реальными. Нам нужно было выиграть у Чехии в два мяча и верить в победу Австрии над Северной Македонией. На момент старта матча сборной Украины первая задача уже была безупречно выполнена. Николай Билык и компания переиграли команду Кирилла Лазарова 32-28. Это еще раз подчеркнуло, насколько досадным было наше стартовое поражение. И по счету (проиграли в один мяч), и по сценарию украинцы имели все шансы тогда на победу и никто не виноват, что мы возможность упустили.

К завершающему, как оказалось, шагу сборная Украины подходила в хорошем настроении. Пусть мы дважды проиграли и дважды нарвались на штрафы с "траблами" формы, но внутренних противоречий в коллективе не было, и работа шла в хорошем темпе.

Теперь про чехов. На первый взгляд – довольно посредственная команда, без звезд, без шансов на титулы. Однако эта сборная почти всегда выходила в финальную часть Евро-первенств, о чем мы преимущественно мечтали. Вообще, континентальные турниры никогда не были успешными для Украины, наш самый большой успех, 7 место, случился на Чемпионате мира 2001. Но то поколение игроков было существенно ярче нынешнего. Не стоит в этом определении видеть недовольство сегодняшними игроками. Утверждал и продолжу это делать – мы имеем не звездных, но интересных игроков. С ними надо последовательно работать. Например, как Чехия. С этим простеньким составом она была шестой на предыдущем Евро. Совсем не юный уже тогда ее полусредний-плеймейкер Ондржей Здргала стал лучшим бомбардиром турнира.

Нанес он удар и по нам, хотя результативный доработок этого дяди составил только три мяча. Сила чехов в том, что они эту сборную слепили давно, и продолжают работать в одном русле. Знаменитый некогда игрок Ян Филипп (рекордсмен сборной по количеству голов и матчей) уже более пяти лет у руля. Его личный авторитет – залог предоставления команде хороших условий для подготовки.

Но все это можно бить. Что Украина и доказывала большую часть матча. Не хватило нам только опыта, ну и ошибаться мы снова могли не только под давлением, это уж так повелось с первого матча.

Ключевым моментом игры стала 51 минута. Отдано неудачный пас на Дмитрия Ильченко, чехи перехватили и забросили в пустые ворота, ведь мы атаковали в семь человек. Счет стал 17-20 в пользу соперника.

В дальнейшем были риск и наказание за это. В эти минуты чехам очень помог экзотический уроженец Праги Dieudonné Mubenzem.

Завершили матч голом в ворота соперника, в эти минуты в "Винер Штадтгалле" звучала знаменитая песня "Bella Ciao". Хочется верить, что мы были "Bella", потому "Ciao" мы точно сказали этим соревнованиям. Теперь должны еще раз пересмотреть итоги Евро. Мы попытались победить в каждом матче, и каждый раз имели шанс на это. Это положительное заключение. Отрицательное же в том, что мы проиграли все три матча в очевидно слабейшей группе континентального турнира. К сожалению.

Евро-2020. 3 тур

Украина - Чехия 19:23