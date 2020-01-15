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Bella Ciao. Украина попрощалась с гандбольным первенством континента
Украина возвращается домой без единой победы
Несмотря на два поражения на старте первого группового этапа, шансы управляемой Сергеем Бебешко команды на выход во второй этап оставались весьма реальными. Нам нужно было выиграть у Чехии в два мяча и верить в победу Австрии над Северной Македонией. На момент старта матча сборной Украины первая задача уже была безупречно выполнена. Николай Билык и компания переиграли команду Кирилла Лазарова 32-28. Это еще раз подчеркнуло, насколько досадным было наше стартовое поражение. И по счету (проиграли в один мяч), и по сценарию украинцы имели все шансы тогда на победу и никто не виноват, что мы возможность упустили.
К завершающему, как оказалось, шагу сборная Украины подходила в хорошем настроении. Пусть мы дважды проиграли и дважды нарвались на штрафы с "траблами" формы, но внутренних противоречий в коллективе не было, и работа шла в хорошем темпе.
Теперь про чехов. На первый взгляд – довольно посредственная команда, без звезд, без шансов на титулы. Однако эта сборная почти всегда выходила в финальную часть Евро-первенств, о чем мы преимущественно мечтали. Вообще, континентальные турниры никогда не были успешными для Украины, наш самый большой успех, 7 место, случился на Чемпионате мира 2001. Но то поколение игроков было существенно ярче нынешнего. Не стоит в этом определении видеть недовольство сегодняшними игроками. Утверждал и продолжу это делать – мы имеем не звездных, но интересных игроков. С ними надо последовательно работать. Например, как Чехия. С этим простеньким составом она была шестой на предыдущем Евро. Совсем не юный уже тогда ее полусредний-плеймейкер Ондржей Здргала стал лучшим бомбардиром турнира.
Нанес он удар и по нам, хотя результативный доработок этого дяди составил только три мяча. Сила чехов в том, что они эту сборную слепили давно, и продолжают работать в одном русле. Знаменитый некогда игрок Ян Филипп (рекордсмен сборной по количеству голов и матчей) уже более пяти лет у руля. Его личный авторитет – залог предоставления команде хороших условий для подготовки.
Но все это можно бить. Что Украина и доказывала большую часть матча. Не хватило нам только опыта, ну и ошибаться мы снова могли не только под давлением, это уж так повелось с первого матча.
Ключевым моментом игры стала 51 минута. Отдано неудачный пас на Дмитрия Ильченко, чехи перехватили и забросили в пустые ворота, ведь мы атаковали в семь человек. Счет стал 17-20 в пользу соперника.
В дальнейшем были риск и наказание за это. В эти минуты чехам очень помог экзотический уроженец Праги Dieudonné Mubenzem.
Завершили матч голом в ворота соперника, в эти минуты в "Винер Штадтгалле" звучала знаменитая песня "Bella Ciao". Хочется верить, что мы были "Bella", потому "Ciao" мы точно сказали этим соревнованиям. Теперь должны еще раз пересмотреть итоги Евро. Мы попытались победить в каждом матче, и каждый раз имели шанс на это. Это положительное заключение. Отрицательное же в том, что мы проиграли все три матча в очевидно слабейшей группе континентального турнира. К сожалению.
Евро-2020. 3 тур
Украина - Чехия 19:23
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