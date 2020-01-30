Плотницкий провел мощный матч в Лиге чемпионов

Перуджа в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов разбила Тур (25:21, 25:15, 25:21), а Олег Плотницкий стал самым ценным игроком матча.

В матче с французами Плотницкий принес Перудже 18 очков. Также на счету лидера сборной Украины 5 эйсов и 2 блока.

Олег Плотницкий в четырех матчах Лиги чемпионов набрал 62 очка (17-й показатель в турнире). Украинец остается лучшим игроком еврокубка по количеству эйсов – 16 подач навылет.

Ранее UA-Футбол сообщал, что игрок сборной Украины по волейболу продолжит карьеру в России.