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Плотницкий провел мощный матч в Лиге чемпионов

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Украинский волейболист привел Перуджу к очередной победе.

Плотницкий провел мощный матч в Лиге чемпионов
Новина українською

Перуджа в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов разбила Тур (25:21, 25:15, 25:21), а Олег Плотницкий стал самым ценным игроком матча.

В матче с французами Плотницкий принес Перудже 18 очков. Также на счету лидера сборной Украины 5 эйсов и 2 блока.

Олег Плотницкий в четырех матчах Лиги чемпионов набрал 62 очка (17-й показатель в турнире). Украинец остается лучшим игроком еврокубка по количеству эйсов – 16 подач навылет.

Ранее UA-Футбол сообщал, что игрок сборной Украины по волейболу продолжит карьеру в России.

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В статье: Олег Плотницкий Лига чемпионов по волейболу
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