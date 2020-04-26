Польские власти собираются существенно смягчить спортивный карантин

Премьер - министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти ослабляют карантинные меры для спорта и снимают почти все запреты для спортсменов.

Так, с 4 мая восстанавливают работу стадионы и спортивные площадки, на которых смогут трнуватися не более 6 человек. Далее с ограничениями, но все же снимут запрет с посещения спортивных школьных секций и других спортивных заведений.

Четвертым этапом идет восстановление работы бассейнов и фитнес-залов, а уже в конце мая восстановится внутренний футбольный чемпионат и другие турниры.

Напомним, что руководство Формулы-1 продлило карантин.

Отметим, что НБА позволяет командам тренировки на базах с 1 мая.