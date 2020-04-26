  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Польские власти собираются существенно смягчить спортивный карантин
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Польские власти собираются существенно смягчить спортивный карантин

Другие виды
(1 голосов)

Спорт возвращается, но не у нас

Польские власти собираются существенно смягчить спортивный карантин
UA-Футбол
Новина українською

Премьер - министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти ослабляют карантинные меры для спорта и снимают почти все запреты для спортсменов.

Так, с 4 мая восстанавливают работу стадионы и спортивные площадки, на которых смогут трнуватися не более 6 человек. Далее с ограничениями, но все же снимут запрет с посещения спортивных школьных секций и других спортивных заведений.

Четвертым этапом идет восстановление работы бассейнов и фитнес-залов, а уже в конце мая восстановится внутренний футбольный чемпионат и другие турниры.

Напомним, что руководство Формулы-1 продлило карантин.

Отметим, что НБА позволяет командам тренировки на базах с 1 мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Польша карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...