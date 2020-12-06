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Олег Вернеяев: Хотелось бы, конечно, оставить свой след в Украине
Комментарий чемпиона
Украинский гимнаст, чемпион мира и олимпийский чемпион Олег Верняев рассказал, планирует ли скоро завершать карьеру. Его слова цитирует tribuna.ua:
- Я даже не могу об этом задуматься, даже если хотел бы, - не получается. Без спорта просто не могу. Сейчас кажется, что когда спортивная карьера закончится, то жизнь потеряет какой-то смысл. Лично для меня, уверен, это будет трудно. Нужно будет время, чтобы это принять.
Думаю, даже после окончания карьеры я буду принимать активное участие в развитии спорта в нашей стране.
- После завершения карьеры планируешь жить в Киеве или переехать куда-то?
- Хотелось бы, конечно, оставить свой след в Украине и жить здесь. А если не получится, выехать всегда можно, - сказал Верняев.
Напомним, что ранее Жан Беленюк
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