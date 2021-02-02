Все в руках короля Миккеля. Как прошел Чемпионат мира по гандболу

Гандбол придумали в Дании в 1898 году, однако только сейчас создатели игры превратились в мирового гегемона в этом виде спорта. Победа на чемпионате мира в Египте окончательно сделала команду Миккеля Хансена легендой. Таким образом Дания - обладатель мирового золота 2019 и 2021 и золота последней Олимпиады, всех высших наград. На каждом из этих турниров неизменно лучшим игроком становился упомянутый Хансен, а лучшим вратарем Никлас Ландин Якобсен. Фактически они и являются столпами золотой эры. Вместе с этим команда не играет только на классе, она под руководством Николая Якобсена постоянно находит чем удивить соперника. Фактически ее стиль - это продолжение игровой манеры наставника во времена его выступлений за сборную.

До финала Дания каждый раз играла довольно рискованно, постоянно применяя атаку семь против шести, то есть снимая голкипера. Цена ошибки в такие моменты очень большая и зачастую тренеры оставляют ворота пустыми в те моменты, когда их команда остается в меньшинстве. У Якобсена же риск стал фирменным стилем. Однако в финале он ни разу не обратился к этому приему, заставив уже сборную Швеции рисковать.

Соперник в течение турнира выглядел наиболее сбалансированной командой с очень резкими и вариативными исполнителями, несмотря на то, что до старта его шансы на медали оценивались скептически. Классически для современного гандбола не обошлось без мощной игры вратаря. Не зря Андреаса Паличку вписали в символическую сборную чемпионата. Он действительно был лучшим. Прекрасно провели соревнования Хампус Ванне, Джим Готтфридссон и Макс Дарь. А вот в решающей игре каждый из них был уже не звездой, а просто хорошим игроком. Зато Миккель Хансен и Никлас Ландин Якобсен феерили на паркете спорткомплекса в Каире. Всего на мировых первенствах Дания подряд выиграла уже 19 матчей.

Интересно, что Дания была на грани провала в четвертьфинале именно из-за Хансена. В первом экстра-тайме игры с хозяевами датчане вели один мяч. Последняя атака была за ними и игроки затягивали ее. Арбитр показал Миккелю, что тот должен атаковать за две секунды до финальной сирены. Вместо того Хансен демонстративно стукнул мяч об пол, а затем отдал длинную передачу в угол. Сирена прозвучала, когда мяч был в воздухе. Классическая затяжка времени, которая согласно последним изменениям в правилах наказывается максимально жестко - удаление и гандбольный пенальти (семиметровый). Египтяне, которые уже не верили в хоть какой-то шанс, получили джек-пот - сравняли счет, игра продолжилась уже во втором экстра-тайме, а грозный соперник остался без лидера. Но Ландин Якобсен просто загипнотизировал египтян в серии пенальти.

Перед стартом соревнований были большие опасения, что турнир не удастся завершить из-за пандемии коронавируса. Сборные Чехии и США пришлось менять на Северную Македонию и Швейцарию из-за массового заболевания игроков. Уже после старта соревнований сборная Кабо-Верде сошла с дистанции, сыграла один матч дальше же ей не хватало людей для заявки и она получила технические поражения 0-10.

Попытки неевропейских команд удивить сначала имели успех и даже показалось, что у чемпионата будет более сенсационный окрас. Бразилия - Испания 29:29, Хорватия - Япония 29:29, первые игры Туниса намекали на конкурентоспособность андердога. Однако это марево быстро растаяло - фавориты банально неспешно входили в игровой темп, ведь матчи шли через день.

Среди тех, от кого ничего не ожидали, понравилась молодая команда Польши и швейцарцы, которые оказались на соревнованиях случайно, однако команда одного бомбардира Андре Шмидта выглядела достойно.

Из неевропейцев достаточно мощно сыграли Аргентина и Катар, однако назвать их выступления неожиданностью не стоит. Катар постепенно и неуклонно прогрессирует под руководством одного из лучших тренеров всех времен Валеро Риверы. 2015 года на домашнем чемпионате мира эта сборная была в финале, но благодаря судьям в первую очередь и тотальной натурализации легионеров. Новые катарцы хоть и сейчас играют важные роли в команде, но появились молодые местные игроки, которых хорошо прокачал экс-наставник "Барселоны". Крупное поражение в четвертьфинале от шведов было не только констатацией силы скандинавов, но и кадровым кризисом Катара из-за травм, особенно критической стала потеря 43-летнего вратаря Даниэля Шарича по прозвищу "Шеф". И все же одно достижение у катарцев есть, Франкис Кароль Марсо (бывший кубинец) стал лучшим бомбардиром турнира.

Отдельная история у хозяев турнира. Традиционно у них лучшая команда Африки с кучей сильных игроков в европейских клубах. Под руководством испанского наставника Роберто Гарсии Паррондо они превратились в действительно грозную силу, действительно могли выбить из соревнований Данию и в этом они ближе всего подошли к снятию короны с чемпиона. Однако традиционное домашнее судейство их матчей давало горьковатый привкус. Совсем же горьким до рвоты он стал после того, как за сутки до решающей игры за выход в четвертьфинал, именно против Египта, отравились 12 игроков сборной Словении. Отравление было настолько сильным, что один из лидеров балканцев Блаж Благотиншек терял сознание в день игры. Словения дала бой и сыграла с хозяевами вничью, однако нужна ей была только победа.

В отличие от словенцев, которые сыграли на своем уровне и еще пострадали от посторонних факторов, их соседи хорваты действительно разочаровали. Не зря еще до завершения выступлений их культовый тренер Лино Черваро объявил, что завершит работу с национальной командой. Эта команда сейчас катастрофически зависит от двух игроков - Луки Циндрича и Домагоя Дувняка. Первый травмировался, а второй сыграл тяжело, тем более против него всегда работали индивидуально.

Серьезно побороться за медали Норвегии помешала травма Сандера Сагосена в решающем матче. Возможно и с ним уступили бы Испании, но когда игрок, который уже длительное время посягает на то, чтобы сбросить с мирового трона Миккеля Хансена, не может сыграть во втором тайме поединка четвертьфинала, то об успехе можно только мечтать.

Матч за третье место - Испания - Франция

На турнире состоялось возвращение Венгрии в число избранных. Клубный прогресс и государственная поддержка гандбола таки вывели сборную на топовый уровень. Остановить Бенс Бангиди и компанию смогла только Франция, команда, чье выступление оценивают очень неоднозначно. Упоминания о совсем свежих мировых триумфах (2015, 2017) и исторический статус всегда будут требовать только глобальных побед. Тренера Гийома Жиля тоже воспринимают как игрока золотого поколения (дважды олимпийский чемпион, дважды чемпион мира), поэтому требуют максимума. Когда ведь нет медали, то четвертое место списывают на отсутствие тренерского опыта. Если же взглянуть с другой стороны, то Жиль принял сборную в плохом психологическом состоянии, а также из-за коронавируса не проводил настоящей подготовки к чемпионату мира. Под рукой у него хороший игровой материал, лепить свою команду он только начинает, поэтому, считаю, торопиться с выводами не стоит. У французов в марте отбор на Олимпиаду, где конкурентами будут Хорватия и Португалия. Вот тогда Жиль и сдаст свой первый большой тренерский экзамен.

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Тренер Испании Жорди Рибера выразил удовлетворение итоговым третьим местом действующих чемпионов Европы. Проиграть гениальному Миккели Хансену может каждый. Главная же цель "Лос Испанос" провозглашалась заранее - золото Олимпиады в Токио. Золото континента и мира у Испании уже было, а вот на Олимпиадах только бронза. Ради такой цели целая плеяда ветеранов продолжает играть за сборную. Даниэль Сармиенто, Юлен Агинагалде, Рауль Энтрерриос, Жоан Канежас, Виран Моррос и Гедеон Гвардиола уйдут после Игр в Токио.