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Новиков не подтвердил переход в сборную Болгарии

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Новиков не подтвердил переход в сборную Болгарии

Новина українською

Накануне в СМИ появилась информация, что чемпион Европы по греко-римской борьбе Семен Новиков принял решение перейти в сборную Болгарии.

Спортсмен опроверг смену гражданства, но не исключил, что в будущем это может произойти.

«У меня только один вопрос: если я говорю о чем-то, заявляю – так оно и есть. А когда кто пишет, что у меня есть гражданство и другое – не знаю, откуда они это берут.

Пока не знаю, остаюсь ли в сборной Украины. Есть предложения разные, если меня устроит – почему и нет», - сказал Новиков.

Семен Новиков пропустил Олимпийские игры в Токио из-за проигранной конкуренции с Жаном Беленюком, который в столице Японии завоевал золотую медаль.

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В статье: греко-римская борьба Семен Новиков
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Источник:
Суспільне

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