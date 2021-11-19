Новиков не подтвердил переход в сборную Болгарии

Накануне в СМИ появилась информация , что чемпион Европы по греко-римской борьбе Семен Новиков принял решение перейти в сборную Болгарии.

Спортсмен опроверг смену гражданства, но не исключил, что в будущем это может произойти.

«У меня только один вопрос: если я говорю о чем-то, заявляю – так оно и есть. А когда кто пишет, что у меня есть гражданство и другое – не знаю, откуда они это берут.

Пока не знаю, остаюсь ли в сборной Украины. Есть предложения разные, если меня устроит – почему и нет», - сказал Новиков.

Семен Новиков пропустил Олимпийские игры в Токио из-за проигранной конкуренции с Жаном Беленюком, который в столице Японии завоевал золотую медаль.