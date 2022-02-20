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Абраменко рассказал о своей мечте на будущее
Браво, Александр, молодец
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двухкратный призер Олимпийских игр (Пьенчан 2018, Пекин 2022) Александр Абраменко рассказал, о чем мечтает и где хочет себя реализовать. Его слова цитирует UA:Перший:
"Я давно хочу построить зал для занятий фристайлом, поэтому надеюсь, что у меня это получится. Учредить школу в Киеве, потому что там еще нет отделения фристайла. Вот это моя мечта на будущее" – сказал он.
Напомним, что ранее UA:Футбол
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