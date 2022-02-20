Абраменко рассказал о своей мечте на будущее

Двухкратный призер Олимпийских игр (Пьенчан 2018, Пекин 2022) Александр Абраменко рассказал, о чем мечтает и где хочет себя реализовать. Его слова цитирует UA:Перший:

"Я давно хочу построить зал для занятий фристайлом, поэтому надеюсь, что у меня это получится. Учредить школу в Киеве, потому что там еще нет отделения фристайла. Вот это моя мечта на будущее" – сказал он.