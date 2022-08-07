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Россиянина Дворковича переизбрали на пост главы ФИДЕ

Другие виды
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Коррупция, деньги, связи – шахматная мафия

Россиянина Дворковича переизбрали на пост главы ФИДЕ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в индийском Ченае состоялись выборы президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

На должность был переизбран действующий глава организации, россиянин Аркадий Дворкович. Он возглавляет организацию с 2018 года. За него проголосовало 157 делегатов.

Среди его конкурентов был и украинец Андрей Барышпилец, но он набрал всего 16 голосов.

Напомним, что ранее сборные Украины выступили в 7-м туре шахматной Олимпиады-2022.

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В статье: ФИДЕ Аркадий Дворкович
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