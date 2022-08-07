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Россиянина Дворковича переизбрали на пост главы ФИДЕ
Коррупция, деньги, связи – шахматная мафия
Сегодня в индийском Ченае состоялись выборы президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
На должность был переизбран действующий глава организации, россиянин Аркадий Дворкович. Он возглавляет организацию с 2018 года. За него проголосовало 157 делегатов.
Среди его конкурентов был и украинец Андрей Барышпилец, но он набрал всего 16 голосов.
Напомним, что ранее сборные Украины
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