Россиянина Дворковича переизбрали на пост главы ФИДЕ

Сегодня в индийском Ченае состоялись выборы президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

На должность был переизбран действующий глава организации, россиянин Аркадий Дворкович. Он возглавляет организацию с 2018 года. За него проголосовало 157 делегатов.

Среди его конкурентов был и украинец Андрей Барышпилец, но он набрал всего 16 голосов.