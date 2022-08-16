Лыскун и Середа заняли второе место на чемпионате Европы-2022

Алексей Середа и София Лыскун показали отличный результат на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта в синхронных прыжках микстов с вышки.

По итогам соревнований украинская пара получила 298,59 балла и заняла второе место. Среда и Лискун проиграли единственному дуэту, набравшему более 300 баллов.

Напомним, что Марина Бех-Романчук вышла в финал мультиспортивного чемпионата Европы в прыжках в длину