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Лыскун и Середа заняли второе место на чемпионате Европы-2022

Другие виды
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В синхронных прыжках им не было равных

Лыскун и Середа заняли второе место на чемпионате Европы-2022

фото - facebook.com

Новина українською

Алексей Середа и София Лыскун показали отличный результат на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта в синхронных прыжках микстов с вышки.

По итогам соревнований украинская пара получила 298,59 балла и заняла второе место. Среда и Лискун проиграли единственному дуэту, набравшему более 300 баллов.

Напомним, что Марина Бех-Романчук вышла в финал мультиспортивного чемпионата Европы в прыжках в длину

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В статье: София Лыскун
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