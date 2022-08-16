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Лыскун и Середа заняли второе место на чемпионате Европы-2022
В синхронных прыжках им не было равных
фото - facebook.com
Алексей Середа и София Лыскун показали отличный результат на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта в синхронных прыжках микстов с вышки.
По итогам соревнований украинская пара получила 298,59 балла и заняла второе место. Среда и Лискун проиграли единственному дуэту, набравшему более 300 баллов.
Напомним, что Марина Бех-Романчук вышла в финал мультиспортивного чемпионата Европы в прыжках в длину
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