Елена Старикова заняла третье место на ЧЕ-2022

Украинка Елена Старикова добавила в свою копилку вторую медаль в велотреке на чемпионате Европы-2022, который проходит в Мюнхене. Она стала третьей в кейрине.

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Опередить Старикову в финале сумели только немка Лея Фридрих и полька Урсуса Лос. Для Стариковой это юбилейная, десятая в карьере медаль чемпионатов Европы.