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Елена Старикова заняла третье место на ЧЕ-2022
В номинации кейрин украинке не было равных
Фото: Еспресо
Украинка Елена Старикова добавила в свою копилку вторую медаль в велотреке на чемпионате Европы-2022, который проходит в Мюнхене. Она стала третьей в кейрине.
Опередить Старикову в финале сумели только немка Лея Фридрих и полька Урсуса Лос. Для Стариковой это юбилейная, десятая в карьере медаль чемпионатов Европы.
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