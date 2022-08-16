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Елена Старикова заняла третье место на ЧЕ-2022

Другие виды
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В номинации кейрин украинке не было равных

Елена Старикова заняла третье место на ЧЕ-2022

Фото: Еспресо

Новина українською

Украинка Елена Старикова добавила в свою копилку вторую медаль в велотреке на чемпионате Европы-2022, который проходит в Мюнхене. Она стала третьей в кейрине.

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Опередить Старикову в финале сумели только немка Лея Фридрих и полька Урсуса Лос. Для Стариковой это юбилейная, десятая в карьере медаль чемпионатов Европы.

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В статье: Елена Старикова
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