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Олимпийский чемпион Абраменко получил травму и пропустит этап Кубка мира

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Желаем выздоровления

Олимпийский чемпион Абраменко получил травму и пропустит этап Кубка мира

UA-Футбол
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Золотой и серебряный призер Олимпийских игр, украинец Александр Абраменко пропустит этап Кубка мира по лыжной акробатике в Канаде. Причина – травма колена.

"На Кубке мира в Канаде мы не увидим Александра Абраменко.

Он в США выполнял обычный прыжек "фулл-фулл" – не произошло какого-то чрезвычайного падения, но когда выезжал на трамплине, его лыжа очень зацепилась за снег, и колено немного пошло на "свертку", – сказал Аблаев (личный тренер).

Напомним, что ранее Йоханнес Бё победил в спринте Антхольца.

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В статье: Александр Абраменко
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