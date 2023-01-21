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Олимпийский чемпион Абраменко получил травму и пропустит этап Кубка мира
Желаем выздоровления
Золотой и серебряный призер Олимпийских игр, украинец Александр Абраменко пропустит этап Кубка мира по лыжной акробатике в Канаде. Причина – травма колена.
"На Кубке мира в Канаде мы не увидим Александра Абраменко.
Он в США выполнял обычный прыжек "фулл-фулл" – не произошло какого-то чрезвычайного падения, но когда выезжал на трамплине, его лыжа очень зацепилась за снег, и колено немного пошло на "свертку", – сказал Аблаев (личный тренер).
Напомним, что ранее Йоханнес Бё
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