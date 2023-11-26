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Две медали завоевали украинские скалолазы на соревнованиях в Саудовской Аравии

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Две медали завоевали украинские скалолазы на соревнованиях в Саудовской Аравии

UA-Футбол
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Украинские скалолазы Евгения Казбекова и Ярослав Ткач завоевали медали на соревнованиях Masters под эгидой Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Турнир прошел в Саудовской Аравии в рамках мультиспортивного форума "Пляжные игры NEOM".

Евгения стала золотым призером в "боулдеринге", тогда как Ярослав взял серебро в дисциплине "скорость".

Поздравляем наших спортсменов с отличным результатом и желаем новых свершений во имя Украины.

Напомним, что ранее стало известно, кто выступит в индивидуальных гонках в биатлонном Эстерсунде.

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