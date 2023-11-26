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Две медали завоевали украинские скалолазы на соревнованиях в Саудовской Аравии
Хороший результат, так держать
Украинские скалолазы Евгения Казбекова и Ярослав Ткач завоевали медали на соревнованиях Masters под эгидой Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Турнир прошел в Саудовской Аравии в рамках мультиспортивного форума "Пляжные игры NEOM".
Евгения стала золотым призером в "боулдеринге", тогда как Ярослав взял серебро в дисциплине "скорость".
Поздравляем наших спортсменов с отличным результатом и желаем новых свершений во имя Украины.
Напомним, что ранее стало известно, кто
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