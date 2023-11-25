  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украина назвала состав на индивидуальные гонки в Эстерсунде
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина назвала состав на индивидуальные гонки в Эстерсунде

Биатлон

Болеем за наших

Украина назвала состав на индивидуальные гонки в Эстерсунде

Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko

UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 26 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 состоятся две индивидуальные гонки.

Первыми на старт в 12:20 по Киеву выйдут женщины. Нашу команду будут представлять Анна Кривонос (15), Анастасия Меркушина (22), Кристина Дмитренко (47), Ирина Петренко (54) и Любовь Кипяченкова (101).

В 15:30 в свою гонку отправятся мужчины. Мы будем болеть за Антона Дудченко (13), Артема Тищенко (19), Дениса Насыко (39), Тараса Лесюка (57) и Богдана Цымбала (98).

Напомним, сегодня состоялись одиночная и классическая смешанные эстафеты.

По теме
yellow-arrow
Усик о бое Джошуа – Уайлдер: Это был бы феноменальный поединок
yellow-arrow
Украина финишировала восьмой в классической смешанной эстафете Эстерсунда
yellow-arrow
Тищенко о первой гонке сезона: Поблагодарил Меркушину, долго не говорили
Кубок мира по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости