Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина назвала состав на индивидуальные гонки в Эстерсунде
Болеем за наших
Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko
Завтра, 26 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 состоятся две индивидуальные гонки.
Первыми на старт в 12:20 по Киеву выйдут женщины. Нашу команду будут представлять Анна Кривонос (15), Анастасия Меркушина (22), Кристина Дмитренко (47), Ирина Петренко (54) и Любовь Кипяченкова (101).
В 15:30 в свою гонку отправятся мужчины. Мы будем болеть за Антона Дудченко (13), Артема Тищенко (19), Дениса Насыко (39), Тараса Лесюка (57) и Богдана Цымбала (98).
Напомним, сегодня состоялись
Популярное сейчас
- Кривбасс догоняет Днепр-1 и Полесье, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- АПЛ. Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1. Сложно побеждать, когда некого выпускать на замену
- Верес - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украина финишировала восьмой в классической смешанной эстафете Эстерсунда
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО