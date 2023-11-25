Украина назвала состав на индивидуальные гонки в Эстерсунде

Завтра, 26 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 состоятся две индивидуальные гонки.

Первыми на старт в 12:20 по Киеву выйдут женщины. Нашу команду будут представлять Анна Кривонос (15), Анастасия Меркушина (22), Кристина Дмитренко (47), Ирина Петренко (54) и Любовь Кипяченкова (101).

В 15:30 в свою гонку отправятся мужчины. Мы будем болеть за Антона Дудченко (13), Артема Тищенко (19), Дениса Насыко (39), Тараса Лесюка (57) и Богдана Цымбала (98).