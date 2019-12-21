Победа Стаховского над Федерером - в ТОПе самых больших неожиданностей десятилетия

Победа украинского теннисиста Сергея Стаховского над швейцарским теннисистом Роджером Федерером на турнире Уимблдон в 2013 году вошла в шорт-лист самых больших неожиданностей десятилетия по версии ATP. Украинец победил своего оппонента со счетом 6:7; 7:6; 7:5; 7:6 и вышел в третий раунд турнира.