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Победа Стаховского над Федерером - в ТОПе самых больших неожиданностей десятилетия
Это было действительно невероятно
Победа украинского теннисиста Сергея Стаховского над швейцарским теннисистом Роджером Федерером на турнире Уимблдон в 2013 году вошла в шорт-лист самых больших неожиданностей десятилетия по версии ATP. Украинец победил своего оппонента со счетом 6:7; 7:6; 7:5; 7:6 и вышел в третий раунд турнира.
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