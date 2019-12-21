  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Победа Стаховского над Федерером - в ТОПе самых больших неожиданностей десятилетия
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победа Стаховского над Федерером - в ТОПе самых больших неожиданностей десятилетия

Теннис
(1 голосов)

Это было действительно невероятно

Победа Стаховского над Федерером - в ТОПе самых больших неожиданностей десятилетия
UA-Футбол
Новина українською

Победа украинского теннисиста Сергея Стаховского над швейцарским теннисистом Роджером Федерером на турнире Уимблдон в 2013 году вошла в шорт-лист самых больших неожиданностей десятилетия по версии ATP. Украинец победил своего оппонента со счетом 6:7; 7:6; 7:5; 7:6 и вышел в третий раунд турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...